Tchecos vão às urnas para escolher quarto presidente; ex-premiê populista é favorito

Tchecos elegem presidente em disputa acirrada. Na foto, os candidatos presidenciais Danuse Nerudova, à direita, e Petr Pavel aguardam o início de um debate político no Museu Nacional em Praga, República Tcheca, domingo, 8 de janeiro de 2023.

Um bilionário, um general e uma economista são os favoritos no primeiro turno da eleição presidencial na República Tcheca que começa nesta sexta-feira (13), termina no sábado e se anuncia muito acirrado.

Com informações de Alexis Rosenzweig, correspondente da RFI em Praga e da AFP

O ex-primeiro-ministro, Andrej Babis, o general reformado Petr Pavel e a professora universitária Danuse Nerudova estão na disputa para se tornar o quarto presidente do país desde sua criação em 1993, após sua separação da Eslováquia.

O vencedor substituirá Milos Zeman, de 78 anos, conhecido por sua franqueza e gosto pelo álcool. Termina em março o mandato desse político veterano que teve mais influência do que os presidentes tchecos costumam ter.

Embora seu papel seja essencialmente cerimonial, o chefe de Estado é quem nomeia o governo, escolhe o presidente do Banco Central e os juízes constitucionais. Também é o chefe das Forças Armadas.

Andrej Babis, é um dos favoritos nas sondagens, ainda que seus métodos não sejam apreciados nas grandes cidades do país, incluindo Praga.

"Babis me incomoda por seu passado e comportamento", diz Natalie, uma professora de 32 anos. Seu sentimento é também o de muitos eleitores tchecos, pelo menos na capital do país, onde o bilionário ex-primeiro-ministro é visto pela maioria como um traficante e oportunista.

Inocentado esta semana pela justiça tcheca em um caso de fraude em subsídios europeus, Babis foi recebido na terça-feira (10), no Palácio do Eliseu, por Emmanuel Macron, apesar de uma investigação da Procuradoria Financeira Nacional da França sobre um acordo financeiro nada transparente em uma compra de imóveis de luxo na Côte d’Azur.

Pouco antes da abertura das urnas, o ex-primeiro-ministro anunciou o envio, a todos os eleitores tchecos, de uma carta com um "contrato" que compromete a respeitar caso seja eleito presidente.

General aposentado e economista

Seu principal concorrente é o general aposentado Petr Pavel. Um dos 53 soldados franceses que o general tcheco ajudou a salvar na ex-Iugoslávia, na década de 1990, participa em um vídeo de sua campanha. Ele intervém entre atores e outras personalidades do mundo cultural tcheco, para quem Petr Pavel é o homem da situação em um momento em que a guerra volta a estourar na Europa, muito perto das fronteiras do país

A outra candidata é a economista e acadêmica Danuse Nerudova. Com 44 anos, se eleita, ela seria a primeira mulher presidente do país e também a mais jovem chefe de estado tcheca da história.

Em 8 de janeiro de 2023, Josef Stredula, apoiado pelo partido social-democrata tcheco CSSD, renunciou à sua candidatura à presidência e expressou seu apoio à Nerudova, que não é filiada a nenhum partido. Pró-Ocidente, ela é particularmente popular entre os jovens eleitores graças a seus princípios sobre os direitos LGBT+ e sobre a transição para a energia verde.

Inflação recorde

O vencedor presidirá um país que enfrenta uma inflação recorde e um enorme déficit fiscal atribuído à guerra na Ucrânia.

A menos que alguém obtenha mais de 50% dos votos no primeiro turno, haverá segundo turno nos dias 27 e 28 de janeiro entre os dois candidatos mais votados.

Segundo as pesquisas, Pavel e Nerudova derrotariam Babis no segundo turno.

Nenhum dos candidatos restantes atinge mais de 10% nas pesquisas. Eles incluem os senadores de centro Pavel Fischer e Marek Hilser, o deputado de extrema direita Jaroslav Basta, o empresário Karel Divis e Tomas Zima, ex-reitor da Universidade Charles.

As seções eleitorais abriram nesta sexta-feira às 14h (10h no horário de Brasília) e fecham às 22h. No sábado, funcionarão das 8h às 14h.

Os resultados do primeiro turno devem ser anunciados na noite deste sábado.

