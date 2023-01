Envio de tanques britânicos à Ucrânia “só vai intensificar” a guerra, reage Moscou

A diplomacia russa garantiu neste sábado (14) que o envio de tanques pelo Reino Unido para a Ucrânia “só vai intensificar” os combates. O anúncio do apoio militar inédito dos britânicos a Kiev foi feito nesta manhã.

O Reino Unido fornecerá tanques Challenger 2 e será o primeiro país a enviar tanques pesados de fabricação ocidental para ajudar a Ucrânia contra a invasão russa, disse um comunicado de Londres neste sábado. Durante uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, enfatizou "o compromisso do Reino Unido em intensificar o apoio à Ucrânia, incluindo o fornecimento de tanques Challenger 2 e sistemas de artilharia adicionais", segundo Downing Street.

Os dois líderes ressaltaram a "necessidade de aproveitar" as recentes vitórias ucranianas que "repeliram as tropas russas". Não foram dados mais detalhes sobre o número de tanques a serem enviados, nem quando a entrega será feita ou se haverá treinamento para o uso e a manutenção do Challenger 2.

Pelo Twitter, Zelensky agradeceu aos britânicos por tomar decisões que "não apenas nos fortalecerão no campo de batalha, mas também enviarão o sinal certo a outros parceiros". Desde o início da invasão russa, há quase um ano, os aliados europeus de Kiev já entregaram quase 300 tanques soviéticos modernizados, mas nunca tanques pesados ​​de construção ocidental, apesar dos repetidos pedidos da Ucrânia.

Europeus aumentam apoio militar

Londres é um dos principais apoiadores da Ucrânia contra a Rússia. O Reino Unido já entregou a Kiev vários lançadores de foguetes e 125 canhões antiaéreos, além de mais de 100 mil munições e outros equipamentos militares.

O anúncio britânico ocorre depois de a Polônia dizer que estava pronta para fornecer 14 Leopard 2, tanques pesados ​​de projeto alemão considerados entre os mais eficientes do mundo. Na semana passada, a França havia indicado que vai enviar aos ucranianos tanques AMX-10 RC, blindados de combate leves, de fabricação francesa.

“O envio de tanques não vai acelerar em nada o fim das hostilidades, mas vai simplesmente intensificá-las, provocando novas vítimas”, reagiu a embaixada russa em Londres, em um comunicado revelado horas depois do anúncio britânico.

Combates em Soledar

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos, a captura de Soledar é "improvável de anunciar um cerco iminente a Bakhmut", cidade que é o principal alvo do Exército russo, localizada 15 quilômetros a sudoeste de Soledar. Os combates em torno de Soledar começaram há vários meses, mas aumentaram de intensidade nos últimos dias.

Para enfrentar o Exército russo, a Ucrânia pediu novamente na sexta-feira a seus aliados ocidentais mais armas e equipamentos militares, incluindo tanques pesados e mísseis de longo alcance.

O Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir na sexta-feira para discutir a situação na Ucrânia, quase 11 meses após o início da invasão russa. "Ucrânia, Rússia e o mundo não podem permitir que esta guerra continue", disse a secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo.

Com informações da AFP

