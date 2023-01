Cuba cria exceção para médicos cubanos atuarem na Itália com salário integral

Médicos cubanos posam diante de um retrato de Fidel Castro antes de embarcarem para a Itália, em 21 de março de 2020, no auge da primeira onda da pandemia de Covid-19. Yamil LAGE / AFP

Texto por: RFI 2 min

Um primeiro grupo de 51 médicos cubanos, dos 497 previstos para os próximos três anos, chegou à Calábria, no sul da Itália, onde o sistema de saúde é particularmente frágil. Em março de 2020, no auge da primeira onda da pandemia de Covid-19, Roma já havia convocado médicos cubanos por um período de dois meses. Mas esta nova iniciativa não tem precedentes na abordagem do problema crônico representado pela falta de profissionais da saúde.