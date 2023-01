Morre aos 95 anos a atriz italiana Gina Lollobrigida, 'a mulher mais bela do mundo'

A atriz Gina Lollobrigida posa para um retrato durante uma entrevista em Nova York, em 16 de novembro de 1994, para a publicação de seu livro de fotografias. ASSOCIATED PRESS - Luc Novovitch

Texto por: RFI 3 min

A atriz italiana Gina Lollobrigida morreu aos 95 anos, em Roma, de acordo com o ministério italiano da Cultura. Ela fez sucesso em Hollywood nos anos do pós-guerra e contracenou com as maiores estrelas do cinema dos anos 1950.