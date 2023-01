Como indústria do tabaco, gigantes do petróleo devem ser punidos, diz Guterres em Davos

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, acusou as grandes companhias petrolíferas de terem compromissos "duvidosos" quanto à redução de gases de efeito estufa. REUTERS / Arnd Wiegmann

Texto por: RFI 2 min

O secretário-geral da ONU acusou nesta quarta-feira (18) as grandes companhias petrolíferas de espalharem uma "grande mentira" sobre o impacto de suas atividades no aquecimento global. Antonio Guterres comparou a atuação dessas empresas ao que fez a indústria do tabaco ao minimizar os riscos que representava para a saúde humana. A declaração é feita dias após a publicação de um estudo apontando que a gigante americana ExxonMobil sabia a respeito do impacto negativo do uso de combustíveis fósseis para o planeta, há quatro décadas.