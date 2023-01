Ucrânia pede mais armas a países ocidentais; Alemanha e EUA hesitam em enviar tanques

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. © ОП

Texto por: RFI 4 min

A Ucrânia pediu nesta quinta-feira (19) a seus aliados ocidentais que "aumentem significativamente" as entregas de armas para o país poder lidar com o Exército russo. O pedido visa doze países, incluindo Alemanha e Turquia, que possuem tanques Leopard, que Kiev tem pedido incansavelmente. De acordo com o Conselho Europeu, os aliados da Otan prometeram a Kiev "maior apoio com armas mais pesadas e modernas" para conter as ofensivas russas.