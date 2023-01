Daniel Alves é preso na Espanha em investigação por agressão sexual

A Justiça espanhola ordenou nesta sexta-feira (20) a prisão preventiva do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves por suposta agressão sexual. O craque já estava detido, depois que a polícia regional da Catalunha abriu uma investigação contra ele, após denúncia de uma jovem de 23 anos.

De acordo com a vítima, o fato teria ocorrido em uma discoteca de Barcelona, em dezembro. O brasileiro nega a acusação. O Ex-lateral do Barcelona foi detido quando prestava depoimento, mais cedo, sobre o caso em uma delegacia de Barcelona. O atleta, de 39 anos, compareceu nesta manhã à delegacia de Les Corts, onde havia sido convocado.

Logo depois, Daniel Alves foi levado para o Palácio de Justiça de Barcelona, onde foi ouvido por uma juíza. A magistrada acatou um pedido da Promotoria espanhola para que Daniel Alves aguardasse o processo em prisão, sem direito a pagar fiança.

De acordo com o jornal catalão "La Vanguardia", a suposta vítima também prestou um novo depoimento nesta sexta-feira. De acordo com essa fonte, ela disse à Justiça ter sofrido estupro.

Uma fonte ligada ao caso diz que a prisão preventiva de Daniel Alves foi decidida pelo risco de "fuga" do jogador brasileiro e pela ausência de um tratado de extradição entre o Brasil e a Espanha.

Jovem diz que foi tocada em "partes íntimas"

Segundo a imprensa local, a denúncia havia sido registrada em 2 de janeiro, por uma jovem de 23 anos. As agressões teriam ocorrido na discoteca Sutton, em Barcelona, na noite do 30 para o 31 de dezembro. Ela acusa o brasileiro de ter tocado nas suas partes íntimas sem consentimento.

No momento do incidente, a jovem avisou a discoteca, que acionou a polícia. Em seguida, ela foi levada ao Hospital Clínic, um centro de referência de atendimento a vítimas de agressão sexual na capital catalã.

Daniel Alves é ex-jogador do Barcelona, da Juventus de Turin e do Paris Saint-Germain. Ele passou alguns dias de férias na capital catalã depois de participar da Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira e antes de retornar ao seu atual clube, o Pumas de México.

O lateral-direito da seleção brasileira retornou no início do ano para o México. Pessoas próximas a ele confirmaram que o jogador esteve na discoteca, mas "por pouco tempo" e que nada ocorreu no local.

Numa mensagem de vídeo enviada ao canal espanhol Antena 3 e transmitida no dia 5 de janeiro, o jogador negou categoricamente os fatos. "Gostaria antes de mais nada de negar. Eu estava lá, neste lugar, passei uma boa noite com outras pessoas, mas sem invadir o espaço de ninguém", disse ele. "Não sei quem é esta jovem, não a conheço", assegurou Alves.

"No dia 30, ele foi jantar com os amigos, para desconectar um pouco, estava precisando muito. Saiu para dançar e curtir a música como ele sabe fazer. E pronto. Ele não fez nada de errado ", afirmou a esposa do jogador, a espanhola Joana Sanz, em entrevista transmitida no dia 9 de janeiro no mesmo canal.

Poucas horas antes da detenção de Daniel Alves, nesta sexta-feira, a modelo Joana Sanz publicou no Instagram uma imagem do casal de mãos entrelaçadas, junto à mensagem "Together" (juntos).

No Catar, o zagueiro se tornou o brasileiro mais velho a jogar em uma Copa do Mundo.

(Com informações da AFP)

