Turquia cancela visita de ministro sueco à Ancara após autorização a ato antiturcos em Estocolmo

O ministro turco da Defesa, Hulusi Akar (foto), cancelou a visita do ministro da Defesa sueco Pål Jonson à Turquia.

A Turquia anunciou neste sábado (21) ter cancelado a visita ao país do ministro sueco da Defesa, Pål Jonson, prevista para o próximo 27 de janeiro. A decisão ocorre após autoridades da Suécia terem liberado a realização de uma manifestação antiturcos em Estocolmo.

A autorização dada ao extremista de direita sueco-dinamarquês Rasmus Paludan para realizar uma manifestação, neste sábado, em frente à embaixada turca em Estocolmo despertou a ira de Ancara. O radical, conhecido por seus protestos polêmicos, cumpriu sua promessa de queimar um exemplar do Alcorão no local.

A polícia sueca estimou na sexta-feira que o protesto não fere a Constituição do país nem atrapalha a ordem pública. No entanto, para as autoridades turcas, a manifestação "é um crime de ódio".

"A visita do ministro da Defesa sueco Pål Jonson à Turquia em 27 de janeiro perdeu sua importância e significado, por isso a cancelamos", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar. O objetivo da viagem do ministro era tentar retirar as objeções de Ancara à entrada da Suécia na Otan.

O porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, também condenou a atitude de Estocolmo. “Autorizar esse ato, apesar de todos os nossos alertas, é encorajar crimes de ódio e islamofobia”, tuitou. “O ataque aos valores sagrados não é a liberdade, mas a barbárie moderna”, reiterou.

No entanto, segundo o ministro da Defesa sueco, a decisão de “adiar” sua visita à Turquia foi tomada em conjunto com o chanceler turco, na sexta-feira (20), durante uma reunião sobre a Ucrânia em Ramstein, na Alemanha. "As relações com a Turquia são muito importantes para a Suécia e esperamos continuar o diálogo", tuitou Pål Jonson.

Relações diplomáticas abaladas

Na sexta-feira, a Turquia já havia convocado o embaixador sueco no país para condenar a autorização para o polêmico protesto. Essa foi a segunda vez em poucos dias que o representante diplomático da Suécia em Ancara foi mobilizado. Na última semana, o governo turco se irritou com um vídeo que viralizou nas redes sociais suecas onde o presidente Recep Tayyip Erdogan é representado como um manequim enforcado. A gravação foi realizada por um grupo próximo do Comitê Rojava, de apoio aos curdos na Síria.

Uma manifestação pró-curda, da qual este comitê participa, também está prevista para ocorrer em Estocolmo neste sábado. Os militantes se mobilizam contra a adesão da Suécia à Otan e contra o tratamento do presidente turco Erdogan aos curdos.

As relações diplomáticas entre Ancara e Estocolmo estão abaladas desde o ano passado, quando a Turquia bloqueou a adesão da Suécia e da Finlândia à Otan, afirmando que os dois países abrigam militantes curdos, alguns deles integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). O grupo é considerado terrorista pelo governo turco.

Para a Turquia, qualquer progresso possível para a entrada da Suécia na aliança atlântica depende de medidas suecas para extraditar pessoas acusadas de terrorismo por Ancara ou que participaram da tentativa de golpe de 2016 contra Erdogan.

(Com informações da AFP)

