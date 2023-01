O clima está louco: cidades do norte da Europa têm temperaturas equivalentes às da Grécia, Espanha ou Itália

Em 2022, Perpignan no sul da França, teve temperaturas comparáveis às de Atenas, na Grécia.

Cidades de vários países europeus experimentaram, em 2022, temperaturas semelhantes às normais de cidades localizadas bem mais ao sul do continente. É o que aponta uma análise publicada nesta quarta-feira (25) pela empresa Callendar, especializada na avaliação de riscos climáticos.

Ao analisar as temperaturas de cidades da Europa Ocidental (França, Espanha, Portugal, Itália) em 2022, a Callendar comparou esses dados às temperaturas normais do período de 1991 a 2020. O resultado aponta que essas cidades experimentaram temperaturas médias de 1,38°C acima do normal e semelhantes às normalmente registradas nas localizadas 425 quilômetros mais ao sul.

Na França, por exemplo, Lille (norte) teve temperaturas equivalentes às normalmente registadas em Pau (sudoeste); Cherbourg (noroeste) às de Gijon, na Espanha; Perpignan (sul) às de Atenas, na Grécia; e Estrasburgo (leste) teve temperaturas parecidas com as de San Marino, na Itália.

Adaptação necessária

“O que essas comparações mostram é a extensão da anomalia que tivemos em 2022 e, por outro lado, o trabalho titanesco que será necessário para adaptar as cidades às mudanças climáticas”, sublinha Thibault Laconde, CEO da Callendar. “As cidades são construídas em torno de seu clima histórico e quando você encontra temperaturas tão anormais, não pode transformar Perpignan em algo como Atenas da noite para o dia”, ressalta. “Toda a arquitetura, todo o urbanismo, as infraestruturas, até os hábitos dos habitantes vão ter que ser revistos”, acrescenta Laconde.

Novo recorde de calor na Europa nos meses de verão

Os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados globalmente, todos excedendo as temperaturas da era pré-industrial em mais de um grau, de acordo com o último relatório anual do programa europeu de mudança climática Copernicus (C3S), divulgado em janeiro.

Na Europa, o continente com o aquecimento mais rápido observado, 2022 é o "segundo ano mais quente", mas os meses de verão são um novo recorde para todo o continente.

(Com informações da AFP)

