Como grupo paramilitar russo recruta detentos africanos para combater na Ucrânia

Integrantes da milícia paramilitar russa Wagner circulam em frente ao 'PMC Wagner Centre', um imóvel inaugurado em novembro em São Petesburgo. (04/11/2022) AP Photo, File AP

Texto por: RFI 3 min

Nos últimos meses, Yevgeny Prigozhin, o chefe do grupo paramilitar russo Wagner, ofereceu a vários africanos presos na Rússia a libertação e a anulação de suas sentenças em troca da participação desses detentos na guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, pelo menos três cidadãos africanos foram recrutados, dos quais ao menos dois morreram no conflito.