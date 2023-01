Europa: aumenta circulação de notas falsas de € 20 e € 50, após tendência de baixa por vários anos

O número de notas de euro falsificadas apreendidas no ano passado, maioritariamente de € 20 e € 50, voltou a subir após uma baixa incidência observada em 2021, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Banco Central Europeu (BCE).

No total, cerca de 376 mil notas falsas foram retiradas de circulação no ano passado na Europa, um aumento de 8,4% em um ano. Trata-se de uma reversão da tendência de vários anos de declínio, até chegar a 347.000 cédulas apreendidas em 2021, que foi o mínimo histórico.

O aumento “reflete a retoma da atividade econômica em 2022, após o levantamento da maior parte das restrições ligadas à pandemia de Covid-19”, explica o BCE.

Em comparação, 29,5 bilhões de cédulas genuínas estavam em circulação no final de dezembro, um aumento de 4,4% em um ano e quase quatro vezes desde sua introdução em 2002.

Ou seja, "a probabilidade de receber uma nota falsa é muito baixa", segundo o BCE. "Foram detectadas 13 falsificações para 1 milhão de notas genuínas em circulação", nas quais aparecem pontes, janelas e outros monumentos imaginários, inventados para ilustrar a união monetária durante a criação do o euro.

As notas de € 20 e €5 0 continuam a ser os valores mais falsificados, representando quase dois terços das apreensões (63,6%).

Segurança reforçada

Nos últimos anos, o BCE forneceu gradualmente à zona euro novas notas com características de segurança reforçadas, dificultando o trabalho dos falsificadores.

Apenas a emissão de novas notas de € 500 está parada desde o final de 2018, pois essas cédulas são suspeitas de facilitar o tráfico criminoso. Em 2022, a denominação representou quase 2% de todas as falsificações.

As cédulas falsas são na maioria das vezes "imitações muito ruins", observa o BCE, que há anos vem conscientizando o público por meio do método de "tocar, olhar, inclinar" a nota.

Por ocasião do 20º aniversário do euro no início de 2022, o BCE lançou um projeto de novos desenhos para as notas, visando a inclusão de pessoas famosas ou monumentos a partir de 2024.

