Ucrânia espera receber ao menos 120 tanques de guerra de países aliados

Vários países europeus anunciaram o envio de tanques Leopard 2, de fabricação alemã, à Ucrânia. Foto de arquivo. AP - Polish Defense Ministry

Texto por: RFI 4 min

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira (31) que seus aliados se engajaram a entregar "entre 120 e 140 tanques" para que o país possa fazer frente à Rússia. Do outro lado do fronte, Moscou intensifica sua ofensiva e reivindica a tomada de mais uma cidade, perto de Bakhmout, no leste.