Catargate: Parlamento Europeu suspende imunidade de dois deputados

Membros do Parlamento Europeu votam pelo levantamento da imunidade do legislador italiano Andrea Cozzolino e do legislador belga Marc Tarabella, ambos socialistas e democratas de centro-esquerda, que os investigadores belgas querem questionar sobre um escândalo de corrupção em troca de dinheiro por influência, em Bruxelas, Bélgica, 2 de fevereiro de 2023.

O plenário do Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (2) a suspensão da imunidade de dois deputados para que eles sejam interrogados pela justiça da Bélgica na investigação do escândalo de suposta corrupção que beneficiou Catar e Marrocos.

Publicidade Leia mais

O Parlamento suspendeu a imunidade do belga Marc Tarabella e do italiano Andrea Cozzolino.

Os dois eurodeputados social-democratas negam qualquer participação em atos ilícitos, mas foram afastados de suas funções pela bancada.

Tarabella compareceu à sessão para votar a favor da suspensão de sua imunidade parlamentar.

Estou contente com a suspensão da minha imunidade. Quero recordar a todos que sou inocente neste caso", disse o deputado belga aos jornalistas após a votação.

"De maneira prioritária, eu darei à justiça as informações sobre as perguntas que (os investigadores) querem fazer. Quero que a justiça faça o seu trabalho", acrescentou.

O deputado belga Marc Tarabella deixa a sessão plenária, depois que membros do Parlamento Europeu votam sobre o levantamento da imunidade para ele e o deputado italiano Andrea Cozzolino, ambos socialistas e democratas de centro-esquerda, que os investigadores belgas querem questionar por causa de um escândalo de corrupção em troca de dinheiro por influência, em Bruxelas, Bélgica, 2 de fevereiro de 2023. REUTERS - YVES HERMAN

Entenda o caso

O caso explodiu em dezembro e provocou a detenção de quatro pessoas, incluindo a influente eurodeputada grega Eva Kaili, que ocupava uma das vice-presidências do Parlamento Europeu.

Todas estas pessoas são acusadas pela justiça da Bélgica de integrar uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro para defender os interesses do Catar, embora várias denúncias também citem benefícios ao Marrocos.

Terremoto político

Um dos quatro detidos, o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, assinou um acordo reservado de cooperação com as autoridades judiciais belgas e se comprometeu a repassar todas as informações que possui sobre como funcionava a rede de corrupção.

Em um de seus primeiros depoimentos à justiça, Panzeri afirmou que repassou dinheiro em espécie a Tarabella, ação que o deputado belga nega com veemência.

Uma residência de Tarabella foi alvo de uma operação de busca em dezembro, mas a polícia não encontrou dinheiro em espécie. O legislador nega ter recebido "dinheiro ou presentes" em troca de suas "opiniões políticas".

Relações com o Magreb

Cozzolino era o presidente até o mês passado da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Magreb.

De acordo com um relatório parlamentar elaborado para justificar o pedido de suspensão da imunidade, Cozzolino "é suspeito de participação em um acordo com outras pessoas que previa a colaboração para proteger interesses de Estados estrangeiros no Parlamento Europeu".

Ele teria atuado para impedir a aprovação de resoluções que prejudicariam os interesses destes países.

A investigação por este caso motivou a detenção do companheiro de Eva Kaili, Francesco Giorgi, e de um auxiliar de Panzeri, Niccolo Figa-Talamanca.

Nas operações realizadas pela Justiça belga, malas repletas de dinheiro foram encontradas, com quase € 1,5 milhão, no apartamento da ex-eurodeputada.

A dimensão do escândalo levou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a anunciar um profundo processo de reforma dos procedimentos de controle sobre as atividades dos eurodeputados, para obter mais transparência.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro