Alemanha: partido de Scholz sofre derrota para conservadores após 20 anos no poder em Berlim

O Partido Social Democrata do chanceler alemão Olaf Scholz sofreu um amargo revés no domingo (12) em uma eleição local altamente simbólica, em Berlim, seu reduto por mais de 20 anos. Ele foi derrotado pela oposição conservadora. Ainda que a derrota seja, sobretudo, devido a problemas locais, ela ocorre em um momento em que Scholz é alvo de críticas, em particular por sua procrastinação em apoiar militarmente a Ucrânia.

A União Democrata Cristã (CDU) da ex-chanceler Angela Merkel ficou em primeiro lugar na eleição para o parlamento local da capital alemã com cerca de 28% dos votos (+10 pontos), contra cerca de 18% dos sociais-democratas do SPD — o seu pior resultado desde o fim da Segunda Guerra Mundial — e também 18% para os ecologistas, segundo as primeiras estimativas dos canais de tevê ARD e ZDF.

Esta é a primeira vez desde 1999 que o SPD é derrotado pelos conservadores dessa forma.

O partido de Olaf Scholz pode ter dificuldade, nestas condições, para manter o cargo de prefeito de Berlim que ocupou por mais de 20 anos. Mesmo que, de acordo com os primeiros resultados, ele poderia manter a maioria das cadeiras com seus atuais parceiros de coalizão, ambientalistas e radicais de esquerda.

Cancelamento das eleições

Na última votação no parlamento local de Berlim em 2021, o SPD ainda conseguiu sair por cima, com pouco mais de 21%.

Mas a eleição na época foi prejudicada por disfunções organizacionais sem precedentes, que acabaram levando ao seu cancelamento e a uma nova votação. Esta foi a primeira vez na história das eleições regionais alemãs, desde a Segunda Guerra Mundial, que um novo pleito teve que ser realizado.

A eleição de domingo decorreu sob o olhar atento dos observadores internacionais do Conselho da Europa, convidados pela própria cidade para restabelecer a confiança.

O Partido Social Democrata parece ter sido penalizado localmente por cenas de violência e caos na última passagem de ano em Berlim, quando bombeiros e polícias foram alvo de fogos de artifício em alguns bairros com grande população imigrante.

A oposição conservadora acusou a maioria municipal de laxismo e iniciou um debate acalorado sobre os fracassos de sua política de integração nesses bairros.

Declínio nacional

Os resultados de Berlim também confirmam as tendências observadas nacionalmente há vários meses, com uma forte erosão do partido social-democrata no poder, um aumento da oposição conservadora e também da formação de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AFD).

Isso ocorre em um clima de aumento da inflação, intenso debate sobre a entrega de armas à Ucrânia e temores por parte da população ligados a um grande número de migrantes no país, principalmente ucranianos.

(Com AFP)

