Temida ofensiva russa leva homens a fugir do recrutamento em Odessa; Kiev admite situação 'complicada'

Combates entre russos e ucranianos se intensificam na região de Bakhmout, no leste da Ucrânia. © AFP/Sameer Al-Doumy

Texto por: RFI 3 min

A poucos dias da guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia completar um ano, em 24 de fevereiro, os ucranianos temem que Moscou antecipe a ofensiva massiva que prepara há meses, a fim de evitar que as armas prometidas pelos ocidentais cheguem à linha de frente dos combates, fixada nas trincheiras do Donbass (leste). A reportagem da RFI esteve em Odessa, no sul, onde alguns homens não saem mais às ruas com medo de ser recrutados pelo Exército, após o prolongamento da lei marcial.