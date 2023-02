Em Munique, Zelensky pede agilidade em apoio militar; Paris diz que 'momento não é para diálogo'

Paris e Berlim se manifestaram nesta sexta-feira (17), em Munique, no sentido de intensificar o apoio militar à Ucrânia para combater a invasão russa. Mais de 150 representantes de governo de todo o mundo participam de uma conferência de três dias dedicada a questões de segurança internacional. Em seu discurso por videoconferência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu agilidade na entrega de armas.

Com informações dos correspondentes Valérie Gas e Márcio Damasceno

Neste primeiro dia do evento, que conta com a presença de 45 chefes de Estado e de governo, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o momento não era para diálogo. Depois de quase um ano de guerra e dezenas de milhares de vítimas de ambos os lados, não há sinal de apaziguamento do conflito, especialmente no front em Bakhmout, com chances quase nulas de uma resolução diplomática.

"Devemos intensificar nosso apoio e esforço para ajudar a resistência do povo e do Exército ucranianos e permitir que eles liderem a contraofensiva que poderá permitir negociações razoáveis, nas condições escolhidas pela Ucrânia", defendeu Macron.

"Banalização do uso ilegal da força"

Nesta edição da conferência anual sobre segurança, os líderes mundiais têm que lidar com as consequências da decisão de Moscou de ignorar os apelos ocidentais e começar esse conflito armado, a mais devastador na Europa desde o fim da Segunda Grande Guerra.

“Hoje, muito claramente, o momento não é de diálogo”, admitiu o presidente francês que, ao longo da invasão, sempre tentou manter canais de discussão com o presidente russo, Vladimir Putin, o que acabou gerando fortes críticas de países europeus, em particular da Ucrânia. "A Rússia não pode e não deve vencer esta guerra, e a agressão russa deve fracassar, porque não podemos aceitar a banalização do uso ilegal da força", acrescentou o che de Estado francês.

O presidente francês Emmanuel Macron discursa na Conferência de Segurança de Munique, nesta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. AFP - ODD ANDERSEN

Os líderes discutem a continuidade do apoio militar a Kiev, as possibilidades europeias para aumentar suas próprias capacidades militares e sobre até que ponto a Europa pode confiar nos Estados Unidos quando se trata da segurança do continente.

Os chefes da diplomacia do G7 também vão se reunir neste sábado (18), à margem da conferência de segurança. Os aliados já impuseram sanções drásticas contra a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, alcançando os mais altos escalões do Estado russo, bem como sua indústria, bancos e o setor petrolífero.

Enquanto a Otan teme a aproximação de uma grande ofensiva russa, o chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu aos países ocidentais capazes de entregar tanques a Kiev "para realmente fazê-lo". Depois de ter sido pressionado por todos os lados para entregar tanques Leopard 2 de fabricação alemã, Scholz demonstrava um tom crítico incomum de sua parte. No final de janeiro, o chanceler deu sinal verde para a entrega de tanques também por outros países europeus.

Os 14 tanques prometidos pelo governo alemão são esperados na Ucrânia no final de março. Soldados ucranianos estão sendo treinados atualmenteno, norte da Alemanha, para o manejo desses equipamentos.

Zelensky pede rapidez

Em uma participação por videoconferência no evento internacional sobre segurança, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos líderes mundiais para "acelerarem" seu apoio militar.

"Precisamos de rapidez para concluir nossos acordos, para as entregas e para fortalecer nossa luta, velocidade de decisões para limitar o potencial russo. Não há alternativa, pois é dessa rapidez que depende a vida", concluiu o líder ucraniano.

Entretanto, não houve mais anúncios sobre possíveis embarques de armas, como Zelensky gostaria.

Rússia ausente

A Rússia não foi convidada para o evento de três dias na capital da Baviera. No ano passado, houve o convite, mas o ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov, decidiu não ir a Munique. Quatro dias depois do fim da conferência na Alemanha, a Rússia invadiu a Ucrânia.

No ano passado, Moscou não enviou uma delegação oficial a Munique pela primeira vez em 30 anos. O Kremlin alegou que o encontro tinha deixado de ter importância como um painel de visões globais, para se tornar uma reunião de aliados ocidentais com uma visão unilateral de mundo.

