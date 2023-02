Crimes de guerra na Ucrânia são principal tema da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Voluntários carregam um caminhão com corpos de vítimas civis em Bucha, nas proximidades de Kiev, na Ucrânia, em 12 de abril de 2022. AP - Rodrigo Abd

Texto por: RFI 3 min

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que os direitos humanos estão sob ataque e pediu que recebam uma “nova vida” na abertura da 52ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da organização, que começou nesta segunda-feira (27), em Genebra. A guerra na Ucrânia será o tema central, com destaque para a publicação do relatório de uma investigação sobre crimes de guerra cometidos no país.