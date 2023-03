Bispos anunciam medidas em resposta aos casos de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em Portugal

O anúncio veio 18 dias após a divulgação do relatório da Comissão Independente que investigou os abusos. De acordo com o documento, das 564 denúncias recebidas, 512 foram confirmadas, mas a comissão alertou que o número deve ser entendido como a “ponta do iceberg”, e que poderá haver quase 5 mil vítimas de abusos sexuais desde 1950.

Fábia Belém, correspondente da RFI em Portugal

Nesta sexta-feira (03), os bispos se reuniram em Fátima, em assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Logo no início do evento, integrantes da Comissão Independente entregaram a lista dos padres suspeitos de terem abusado de crianças e que continuam exercendo atividades religiosas. O pedopsiquiatra Pedro Strecht, que liderou a comissão, disse aos jornalistas que, agora, espera que “o futuro seja melhor que o passado”.

Ao final da tarde, as medidas foram anunciadas. A primeira delas é que a lista com os nomes dos supostos agressores, por exemplo, “terá o devido seguimento por parte dos bispos diocesanos e superiores maiores, segundo as normas canônicas e civis em vigor”.

De acordo com o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, a Igreja garantirá acompanhamento “espiritual, psicológico e psiquiátrico” às vítimas que desejarem. Também será criada uma nova comissão independente nos mesmo moldes da primeira e haverá tolerância zero para com “todos os abusadores e para com aqueles que, de alguma forma, ocultaram os abusos praticados dentro da Igreja Católica”.

Ao ser questionado se a Igreja irá afastar imediatamente os padres acusados de encobrir os abusos, Ornelas respondeu “Não sei se sim ou se não. Vai depender das normas civis e canônicas”.

No conjunto de medidas, também está a revisão das Diretrizes da Conferência Episcopal e dos planos de formação dos seminários e de outras instituições, bem como a preparação de todos os agentes pastorais. Além disso, está prevista a construção de um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto deste ano, em Portugal. O memorial “será perpetuado, posteriormente, num espaço exterior da Conferência Episcopal Portuguesa”. Também haverá um pedido público de perdão às vítimas, marcado para acontecer no próximo mês, durante a próxima assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, em Fátima.

No comunicado lido no início da coletiva de imprensa, os bispos agradeceram “a todas as vítimas que deram o seu testemunho ao longo do último ano e, em muitos casos, a um silêncio guardado durante décadas. Sem vós, não teria sido possível chegar ao dia de hoje”.

A igreja católica reafirmou o “firme propósito de tudo fazer para que os abusos não se voltem a repetir”, e insistiu que “as feridas infligidas às vítimas são irreparáveis.”

Pressão dos fiéis

Na quarta-feira, (1°), a Igreja foi fortemente pressionada por fiéis. Pouco mais de 200 católicos entregaram uma carta aos bispos portugueses cobrando medidas urgentes por parte do clero, como o afastamento imediato dos religiosos que encobriram os casos de abusos sexuais.

Numa entrevista à Rádio e Televisão de Portugal (RTP), Alfreda Fonseca, do Movimento “Nós somos igreja”, ao se referir aos abusos, disse que “todos nós, de alguma forma, estamos em xeque, mas estamos muito revoltados com o fato disto ter existido, porque é inadmissível que exista”

Segundo Eugénio Fonseca, que também assinou o documento e foi ouvido pela RTP, o que os fiéis querem são ações concretas por parte da Igreja, e não o contrário. “Seria realmente para nós todos muito desesperante que saísse uma mão cheia de nada”, frisou.

