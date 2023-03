Espanha: três pessoas continuam desaparecidas após acidente em mina

Três pessoas seguem desaparecidas após um acidente em uma mina de potássio em Suria, na Catalunha (nordeste da Espanha). Um desabamento de parte da estrutura aconteceu a 900 metros de profundidade, fazendo com que as autoridades locais “temam o pior” em relação aos três funcionários que ainda não foram resgatados.

Publicidade Leia mais

"As informações que temos nos fazem temer o pior", declarou Joan Ignasi Elena, chefe da pasta do Interior do governo regional, à imprensa no local, sem, no entanto, confirmar as mortes.

Os bombeiros continuam trabalhando para garantir a segurança das instalações e “conseguir acessar o local onde estão os três funcionários” vítimas de um “desmoronamento” na mina, ele acrescentou.

O presidente da região, Pere Aragonès, havia anunciado no Twitter "a morte dos três mineiros", deletando a publicação alguns minutos depois.

Diversos meios de comunicação espanhóis, citando fontes dos serviços de emergência que intervieram no local, afirmam que as três pessoas estariam mortas.

Mas, quando questionado, um porta-voz da polícia regional indicou que "a confirmação oficial [das mortes] só aconteceria quando os médicos chegassem ao nível do acidente, se certificando do estado das vítimas, e as famílias tiverem sido informadas".

"Notícias terríveis"

Os bombeiros confirmaram que as três pessoas se encontravam “presas a cerca de 900 metros de profundidade”. O acidente ocorreu pouco antes das 9h locais, completou a polícia regional, que destacou equipes especializadas para participar da operação, incluindo uma unidade canina.

Os serviços regionais de emergência informaram terem enviado dois helicópteros médicos e uma equipe de psicólogos ao local.

Citando "notícias terríveis", a ministra espanhola do Trabalho, Yolanda Díaz, expressou sua "solidariedade às famílias e aos colegas dos funcionários vítimas do desabamento na mina de Suria".

Responsável de empresas do governo regional catalão, Roger Torrent garantiu, por sua vez, que o último controle da mina por parte das autoridades ocorreu "há três semanas" e que "nenhuma irregularidade" foi detectada.

Esta mina de potássio pertence à ICL Iberia, subsidiária espanhola do grupo israelense ICL. Em seu site, a empresa com sede em Suria, uma cidade a cerca de 80 km a noroeste de Barcelona, ​​​​afirma que emprega 1,1 mil pessoas e que é "a única empresa produtora de sais de potássio na Espanha".

As informações disponíveis no site ainda informam que a empresa possui duas minas nesta área "que representam uma das mais importantes reservas de potássio da Europa Ocidental".

Dois mortos em 2013

Em dezembro de 2013, dois mineiros morreram em um acidente na mesma mina de Suria, após o desabamento de uma galeria, de acordo com a mídia local.

O acidente de mineração mais grave na Espanha nos últimos anos ocorreu em outubro de 2013. Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a uma explosão de grisu na mina de carvão de Santa Lucía, na província de León (noroeste). O julgamento dos dirigentes da empresa só foi aberto recentemente.

Em agosto de 1995, 14 pessoas morreram após uma explosão de gás, em uma mina na região das Astúrias (norte).

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro