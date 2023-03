Rishi Sunak encontra Macron em Paris em busca de apoio para reduzir imigração ilegal no Reino Unido

Destaque na imprensa francesa para uma visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a Paris para uma cúpula franco-britânica. Nesta foto, o encontro dos dois líderes durante a cúpula da Cop27 em Sharm el-Sheikh, Egito. 07/11/2022

Os jornais franceses desta sexta-feira (10) destacam a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a Paris para uma cúpula franco-britânica.

O jornal Libération destaca que após vários anos de distanciamento que se seguiram ao Brexit, "Paris e Londres tentam se reconectar com um encontro bilateral, o primeiro em cinco anos". "A saída do Reino Unido da União Europeia nunca significou o fim das relações entre os dois países", explica a Presidência francesa, citada pelo jornal progressista.

Na pauta do encontro desta sexta-feira, estão trocas comerciais, transição energética, o uso do nuclear para fins civis, mudanças climáticas, oportunidades para a juventude, mas também cooperação na defesa, luta contra imigração ilegal e mais controle no Canal da Mancha.

Rishi Sunak e Emmanuel Macron só se encontraram duas vezes, na COP 27 e em uma reunião do G20. O diário francês destaca que os dois têm aproximadamente a mesma idade (Macron com 45 e Sunak, 42), ambos surgiram em bancos e foram ministros das Finanças. Atualmente, os dois líderes enfrentam greves e muitas cobranças da sociedade e, segundo o texto, "são acusados de manter uma certa distância da realidade".

Mas uma profunda diferença entre eles é que Rishi Sunak "é um defensor do Brexit e Emmanuel Macron um pró-europeu convicto".

No entanto, desde a saída do Reino Unido da UE, o mundo mudou, com a Covid-19 e a guerra na Ucrânia, analisa o Libératiion.

Apoio contra imigração ilegal

Do lado britânico, Sunak busca com a visita apoio para reduzir a imigração ilegal ao Reino Unido, problema que é tema de uma nova lei que seu governo tenta passar no Parlamento.

O Jornal Le Figaro publica uma entrevista exclusiva com o primeiro-ministro britânico. Rishi Sunak diz que "Macron é um grande amigo, com quem já trabalhou sobre temas como segurança energética, imigração clandestina e a guerra na Ucrânia", juntamente com os aliados europeus.

O premiê britânico revela que "o número de imigrantes ilegais através da Europa cresceu 60% no ano passado", sendo essa uma de suas maiores preocupações. O objetivo, explica ele, é acabar com redes criminosas de transporte ilegal de pessoas através do Canal da Mancha.

Sunak fala sobre "a importância de uma reaproximação" entre os dois países, pois "a França é uma parceira e amiga, com quem é preciso ter uma relação forte".

