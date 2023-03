Drone "Reaper" que caiu no Mar Negro é usado há anos pelos EUA para missões de informação

A tensão entre Rússia e Estados Unidos aumentaram ainda mais nesta quarta-feira (15), após a queda de um drone americano no Mar Negro, provocada por caças russos, segundo Washington. Moscou nega e afirma que a relação entre os países atravessava o pior momento. O aparelho americano é um drone do tipo Reaper, usado para espionagem.

"Os drones de tipo Reaper são aparelhos grandes, de aproximadamente 20 metros de envergadura, que voam a mais ou menos 60 km por hora. São drones utilizados já há vários anos pelos americanos", explicou à RFI o general Jérôme Pellistrandi, editor-chefe da National Defense Review.

"No caso do do aparelho envolvido na queda, era um drone que estava em missão de observação, isto é, com captores que permitem adquirir informações, em particular o que acontece na guerra entre a Ucrânia e a Rússia", diz.

"Quando falamos em missão de observação e, sobretudo, nesta zona, que está sob tensão, claro que os drones usados pelos EUA, mas também pela Otan, são não armados. Estão lá para realizar missões de aquisição de informações e jamais missões armadas", afirma Pellistrandi.

Relações no pior momento

Nesta quarta-feira, o Kremlin afirmou que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estavam "no ponto mais baixo de todos os tempos", um dia depois de um incidente no Mar Negro.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que não houve contato de alto nível entre Moscou e Washington sobre o ocorrido, mas afirmou que as relações bilaterais estão "no seu nível mais baixo, em um estado deplorável", mas que "ao mesmo tempo, a Rússia nunca recusou um diálogo construtivo e não o recusa hoje", disse o porta-voz do Kremlin.

Militares dos EUA acusam um caça russo de ter provocado a queda do drone ao atingir sua hélice. O general da Aeronáutica americana James Hecker denunciou um "ato perigoso e não profissional" dos russos.

Moscou nega ter atingido o drone e alega que o aparelho afundou no Mar Negro após uma manobra repentina.

De acordo com o porta-voz da Casa Branca para questões de segurança nacional, John Kirby, autoridades americanas pediram ao embaixador russo em Washington, Anatoli Antonov, que a aviação russa seja mais cuidadosa ao voar perto de aeronaves dos Estados Unidos no espaço aéreo internacional.

“A atividade militar inaceitável dos Estados Unidos perto de nossas fronteiras é motivo de preocupação", declarou sua parte Anatoly Antonov. "Eles coletam informações, que são usadas ​​pelo regime de Kiev para atingir nossas forças armadas e nosso território".

Questionado pela CNN, John Kirby especificou que o drone ainda não havia sido encontrado.

(Com informações da Reuters)

