Grave seca antecipa fogo e Espanha perde 4.000 hectares de floresta em primeiro incêndio do ano

Quase 4.000 hectares de floresta foram queimadas na região de Valência, na Espanha, no primeiro incêndio florestal de 2023. AFP - JOSE JORDAN

Texto por: RFI 2 min

Após mais de um mês de seca em território espanhol, cerca de 700 bombeiros combatiam neste sábado (25) um incêndio florestal de grandes proporções no norte de Valência, a leste da Espanha. O fogo, que teve início na quinta-feira, continua com grande voracidade. O primeiro incêndio florestal do ano no país já consumiu 3.900 hectares de mata.