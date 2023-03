UE valida fim de motores de combustão em automóveis novos, abrindo caminho para carros elétricos

Um trabalhador em uma linha de montagem do Volkswagen ID 3 elétrico, na fábrica de Glassy, em Dresden, na Alemanha, em 8 de junho de 2021. © AFP - JENS SCHLUETER

Texto por: RFI 3 min

A União Europeia (UE) pôs fim nesta segunda-feira (27) a três semanas de suspense sobre o bloqueio alemão e validou o fim dos motores de combustão nos automóveis novos a partir de 2035, medida central do plano climático do bloco. O texto bane os veículos à gasolina, diesel e híbridos, em favor dos veículos totalmente elétricos, com o objetivo de zerar emissões de CO2 por carros novos.