Ataque com faca deixa dois mortos e vários feridos em centro muçulmano em Lisboa

Polícia portuguesa isola o Centro Ismaili, em Lisboa, após um ataque que deixou dois mortos no local nesta terça-feira (28). AP - Armando Franca

Texto por: RFI 2 min

Ao menos duas pessoas morreram nesta terça-feira (28) e várias outras ficaram feridas em um ataque com faca ocorrido em um centro muçulmano da avenida Lusíada, em Lisboa.O agressor, um homem de nacionalidade afegã, foi preso pela polícia no local do crime.