Finlândia enfrenta ascensão da extrema direita e primeira-ministra pode perder reeleição

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin, 37, tenta sua reeleição em eleição acirrada contra extrema direita e direita © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Texto por: RFI 3 min

Neste domingo (2), a Finlândia vai às urnas em uma acirrada eleição legislativa. A primeira-ministra Sanna Marin, do partido social-democrata, tenta permanecer no poder, mas as pesquisas mostram três partidos em empate técnico. Em primeiro lugar, o partido de centro-direita Coligação Nacional tem 19,8% das intenções de voto. Na sequência, a extrema direita do Partido dos Finlandeses reúne 19,5% da preferência, enquanto a atual primeira-ministra aparece com 18,7% das intenções de voto.