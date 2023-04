Um dia após sair do hospital, Papa Francisco celebra missa do domingo de Ramos

Papa Francisco chega à praça de São Pedro para celebrar missa de Domingo de Ramos. AFP - FILIPPO MONTEFORTE

Texto por: RFI 3 min

Um dia após ter deixado o hospital, o Papa Francisco participou da missa do Domingo de Ramos, neste domingo (2), na Praça de São Pedro, no Vaticano, lotada por 30 mil fiéis. Este é um evento importante no calendário cristão, que marca o início da Semana Santa. Francisco, de 86 anos, havia passado três noites em cuidados médicos para tratar de uma bronquiolite.