Reino Unido multa Tiktok em R$ 82 milhões por uso ilegal de dados de crianças

Cerca de 1,4 milhão de crianças britânicas com menos de 13 anos puderam abrir contas no aplicativo chinês sem passar por verificação.

O aplicativo chinês Tiktok foi multado nesta terça-feira (4) pela agência de regulação digital do Reino Unido (ICO) em 12,7 milhões de libras esterlinas (o equivalente a R$ 82 milhões) pelo uso “ilegal” de dados pessoais de crianças menores de 13 anos.

A agência reguladora britânica condenou o aplicativo por ter permitido a criação de contas de até 1,4 milhão de crianças com menos de 13 anos apenas no Reino Unido, algo que viola as próprias regras da rede social. A agência considerou que os dados dessas crianças foram capturados e tratados pelo aplicativo sem o consentimento de seus responsáveis.

A investigação da ICO revelou que o Tiktok não implementou mecanismos adequados de verificação “para identificar e anular as contas criadas por crianças” abaixo da idade mínima exigida pela plataforma, apesar da preocupação ter sido apontada por diretores em discussões internas da empresa, detalha o comunicado.

"Há leis no Reino Unido para garantir a segurança de nossas crianças no ambiente virtual e o Tiktok não as respeitou, comentou o comissário britânico da informação, John Edwards.

Onda de proibições

A punição acontece em meio a uma onda de proibições do uso do aplicativo chinês por governos devido à falta de transparência no uso dos dados dos usuários. Os governos temem que as informações sejam compartilhadas com as autoridades chinesas.

A Casa Branca, a Comissão Europeia, os governos canadenses, e britânicos proibiram recentemente seus funcionários de utilizarem o TikTok nos smartphones profissionais.

A Austrália se uniu ao grupo nesta terça-feira, quando anunciou que o aplicativo não poderá ser usado nos celulares e dispositivos eletrônicos do governo por questões de segurança.

O procurador-geral Mark Dreyfus disse que a decisão segue o conselho das agências de inteligência do país e será implementada "assim que possível".

Com mais de um bilhão de inscritos no mundo, especialistas em segurança cibernética alertam que o aplicativo coleta dados em massa de seus usuários, com pouca transparência sobre sua estocagem. Essas informações podem ser potencialmente compartilhadas com o governo chinês.

A China criticou a proibição da Austrália, como já havia feito com os outros países, e afirmou que a medida é discriminatória em relação às empresas chinesas.

"Pedimos às autoridades australianas que respeitem as normas da economia de mercado e os princípios da concorrência leal, além de proporcionar às empresas chinesas um ambiente comercial justo, transparente e não discriminatório", declarou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

(Com informações da AFP)

