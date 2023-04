Russo condenado por desenho da filha contra guerra na Ucrânia é preso em Belarus; menina foi entregue à mãe

Alexei Moskaliov, na sala de audiência do tribunal de Yefremov, em 27 de março de 2023.

Alexei Moskaliov, um russo condenado por ter “descreditado” o Exército de seu país depois que sua filha, de 13 anos, fez um desenho contra a guerra na Ucrânia, está preso em Belarus, de acordo com a agência estatal de notícias russa, nesta sexta-feira (7). A adolescente, que primeiramente havia sido colocada em um orfanato, foi entregue à mãe, que não via há anos.

Publicidade Leia mais

“Nós confirmamos que o cidadão russo foi detido e está preso em Belarus. Ele se encontra atualmente em um centro de detenção provisória na cidade de Zhodzina”, informou a embaixada da Rússia em Minsk, de acordo com a agência Tass.

Moskaliov foi condenado a dois anos de prisão por ter “descreditado” as Forças Armadas e sua filha Masha teve que ser entregue ao estado russo.

O caso se tornou símbolo da repressão contra os cidadãos russos que se opõem à ofensiva de Moscou na Ucrânia e suscitou grande comoção na Rússia.

Durante um curso de artes na escola, no ano passado, Maria Moskaliova, apelidada de Masha, realizou um desenho representando mísseis russos voando em direção à Ucrânia, com as frases: “Glória à Ucrânia” e “Não a Putin, não à guerra”, o que causou perseguições judiciais contra seu pai.

Ele foi preso na semana passada em Belarus. O tribunal de Efremov, a 300 km de Moscou, devia analisar uma demanda de restrição de direitos parentais de Moskaliov, na quinta-feira (07), mas não deu seguimento ao processo porque não conseguiu convocar o acusado.

O homem, de 54 anos, tinha prisão domiciliar decretada, mas fugiu da Rússia. Ele foi encontrado na semana passada em Belarus, país vizinho e aliado da Rússia.

Mas de acordo com seu advogado, Vladimir Bilienko, ninguém sabia onde estava detido Moskaliov. Segundo ele, o tribunal de Efremov enviaria um pedido de informação à vasta administração carcerária russa para tentar localizá-lo. “Esta é a única maneira de saber onde está Alexei”, disse.

Entregue à mãe

Após a condenação do pai, Masha foi primeiramente colocada em um orfanato e, na noite de quarta-feira (5), as autoridades anunciaram que a mãe, Olga Sitchikhina, que não a via há anos, reapareceu e recuperou a adolescente.

“Olga retirou Masha do centro de reeducação social onde se encontrava”, a pedido da própria menina, de acordo com a comissária russa para a infância, Maria Lvova-Belova, no Telegram.

“Esperamos que tudo irá bem para a mãe e a filha”, acrescentou a comissária russa, que é alvo, em outro caso, de um mandado de detenção da Corte Penal Internacional, acusada de ter deportado crianças ucranianas para a Rússia.

“Elas não moravam juntas há muito tempo e se comunicavam pouco. No começo, Masha não queria ver a mãe”, declarou Lvova-Belova. “Mas mudou de ideia, ela me disse ao telefone”.

"Peça por seu pai"

Uma petição on line lançada na Rússia para pediu o retorno da criança ao pai obteve mais de 145.000 assinaturas, apesar do clima de medo pela repressão no país.

A ONG russa OVD-Info publicou na quinta-feira uma breve carta de Moskaliov a sua filha, um documento sem data e aparentemente escrito antes de sua prisão em Belarus.

“Mashenka (diminutivo de Maria), é seu pai que escreve. Por favor, aguente, pessoas buscam neste momento meios de te ajudar”, diz a mensagem. “O advogado te aconselhará. Se te levarem ao tribunal, peça pelo seu pai. Peça ao juiz com força”, insiste na nota assinada “papai”.

Semana passada, uma carta emocionada da filha expressava seu apoio ao pai tinha sido divulgada.

“Eu te amo muito, você não é culpado de nada, eu ficarei sempre do seu lado”, escreveu a adolescente. “Tenho certeza de que tudo irá bem e que nós estaremos novamente juntos”, completou. “Eu sei que você não cederá, você é forte, nós somos fortes”.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro