Desequilíbrio causado pela oferta de cereais ucranianos gera tensões com agricultores europeus

Agricultores romenos seguram faixas com os dizeres 'Agora ou nunca' durante um protesto do lado de fora do escritório de representação da Comissão Europeia em Bucareste, sexta-feira, 7 de abril de 2023. Agricultores romenos acusam grãos ucranianos de dumping e acreditam que agora estão trabalhando com prejuízo.

© AP - Andreea Alexandru