Polícia encontra quatro bombas artesanais na Irlanda do Norte pouco antes da chegada de Biden

A agência de informações britânicas aumentou em março o nível de risco de atentados terroristas na Irlanda do Norte. a imagem, um grafite independentista em Belfast

A polícia da Irlanda do Norte anunciou ter encontrado nesta terça-feira (11) quatro bombas de fabricação em um cemitério da cidade de Londonderry (a cerca de 100 km a noroeste da capital) após uma operação para verificar a segurança do local. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca ainda hoje em Belfast.

Os artefatos foram encontrados um dia após uma manifestação contra o Acordo de Belfast terminar em conflito. Durante o protesto, uma viatura de polícia foi atacada por manifestantes mascarados com coquetéis molotov e projéteis.

Os explosivos encontrados estavam em uma área próxima de onde ocorreu o protesto e, segundo um oficial de polícia, são mais um "indício preocupante".

O presidente americano chega ao país para participar das comemorações do 25º aniversário do Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa, entre católicos e protestantes. Biden tem ascendência irlandesa.

O acordo assinado em 1998 colocou fim a três décadas de conflitos devastadores entre as comunidades católicas e protestantes do país, com mais de 3 mil mortos. A assinatura teve mediação dos Estados Unidos.

A visita de Biden, que deveria ser um momento festivo, acontece em um novo período de tensão no país. Diversos protestos violentos têm acontecido desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, o que gerou questões complexas sobre como administrar o comércio na fronteira entre Irlanda do Norte e a Irlanda.

Em março, o serviço de informações britânicas aumentou o nível de ameaça de atentados terroristas na Irlanda do Norte.

Além de Belfast, Biden vai visitar a capital da Irlanda, Dublin, e também a cidade de Ballina, no noroeste, onde seus ancestrais viveram antes de emigrarem para os Estados Unidos no século 19.

(Com Reuters e AFP)

