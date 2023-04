Diplomatas defendem apoio irrestrito à Ucrânia ante a Rússia, em artigo do Le Monde

Manifestantes brasileiras protestam contra a visita do chanceler russo, Serguei Lavrov, a Brasília na última segunda-feira.

Um grupo de cinco diplomatas – um americano e quatro europeus –, que ocuparam postos de alto escalão na OTAN, na ONU e em organismos de segurança internacionais, assinam um artigo publicado na edição datada de quarta-feira (19) do jornal Le Monde, no qual defendem apoio irrestrito à Ucrânia na luta contra o invasor russo.

No momento em que o governo Lula defende uma mediação de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, os experts em segurança alegam que "uma vitória de Moscou minaria a ordem internacional fundada no direito, assim como nos princípios de integridade territorial e de soberania nacional, tornando-se um perigoso precedente para outras conquistas territoriais no mundo".

No texto intitulado "A liberdade merece mais armas do que a tirania", os diplomatas Stéphane Abrial (França), Christoph Heusgen (Alemanha), Jim Jones (EUA), Simon McDonald (Reino Unido) e Stefano Stefanini (Itália) defendem que "a Europa vá até o fim em seu apoio à Ucrânia, para desmentir a propaganda russa e chinesa". No artigo, eles afirmam que "um ano depois da invasão, o presidente russo, Vladimir Putin, ainda acredita que pode vencer a guerra, o que os europeus devem evitar a qualquer preço, senão será o caminho aberto para que a Rússia ataque depois a Moldávia e os países bálticos, entrando em confronto direto com a Otan".

Quase 14 meses após o início da guerra, o conflito entra em uma nova fase, diz o Libération, com a contraofensiva que o Exército ucraniano prepara para as próximas semanas.

Em Bakhmout, cidade na região do Donbass, os soldados ucranianos demonstram uma capacidade de resistência "incrível", escreve o Libé, em uma estratégia de desgaste que esgota as forças russas, embora os russos sejam mais numerosos em homens e equipamentos. Com isso, o Exército ucraniano ganha tempo, enquanto aguarda a chegada dos equipamentos prometidos pelos aliados e principalmente treina seus militares a utilizá-los.

"Obrigamos os russos a consumir seus recursos antes de larçarmos nossa própria contraofensiva", diz um dos soldados ucranianos entrevistados pelo jornal.

Os jornais Les Echos e Le Figaro reportam a primeira visita de Vladimir Putin às tropas estacionadas em Kherson e Lugansk, nas regiões sul e leste da Ucrânia. "Foi a primeira vez que Putin se aventurou no front de batalha", observa o Les Echos.

Lavrov faz campanha de propaganda na América Latina

O diário econômico também analisa a visita do chanceler russo, Serguei Lavrov, à América Latina, e sublinha que à exceção do Brasil, Cuba e Venezuela se abstiveram de condenar a invasão russa na ONU, enquanto a Nicarágua faz parte de um pequeno grupo de seis países que rejeitaram as três moções votadas nas Nações Unidas para condenar Moscou.

Les Echos destaca que a única preocupação da Rússia é reforçar seu posicionamento diplomático. E não deixa de ser revelador que, fora a passagem por Brasília, Lavrov não incluiu em seu roteiro países democráticos e com economias de mercado, como Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Equador, nações que nem de longe são capachos dos Estados Unidos.

