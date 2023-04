"A guerra da sombra": jornalistas nórdicos revelam espionagem russa nos mares do norte da Europa

Imagem de 30 de setembro de 2022 mostra vazamento no gasoduto Nord Stream, no Mar Báltico. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 2 min

Uma série de reportagens realizadas em conjunto por jornalistas de emissoras públicas de TV da Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, intitulada "A guerra da sombra", começou a ser exibida nesta semana. A investigação traz a público importantes revelações sobre atividades suspeitas da Rússia no Mar Báltico e no Mar do Norte. Até 50 embarcações civis russas podem ter sido usadas para fins de espionagem de infraestruturas europeias na região.