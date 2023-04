Espanha encara fantasmas da ditadura franquista e exuma restos mortais de fundador da Falange

O antigo mausoléu do ditador Francisco Franco, conhecido como Abadia de Santa Cruz do Vale dos Caídos. Reuters

Texto por: RFI 3 min

Os restos mortais do fundador da Falange Espanhola, partido de inspiração fascista que foi um dos pilares do franquismo, foram exumados nesta segunda-feira (24) do monumental mausoléu onde esteve sepultado o ditador Francisco Franco. A ação é "mais um passo" do trabalho de memória sobre o período da Guerra Civil e da ditadura franquista.