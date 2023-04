Em Budapeste, papa pede fim de "agressividade adolescente", em referência à guerra na Ucrânia

Foto distribuída pelo Vaticano mostra o papa Francisco observando Budapeste do alto, junto ao presidente húngaro, Katalin Novak, e o premiê Viktor Orban (28/04/23). AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 3 min

O papa Francisco, em visita a Budapeste, pediu na sexta-feira (28) a recuperação do espírito europeu e a rejeição da "agressividade adolescente" em meio ao crescente nacionalismo e à guerra na Ucrânia. O pontífice chegou à Hungria para uma visita de três dias, que começou com uma reunião com o primeiro-ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, cujas opiniões muitas vezes se chocam com as de Francisco.