Papa Francisco se encontra com refugiados na Hungria e pede fim da indiferença

O Papa Francisco se encontra com o primeiro-ministro Viktor Orbán, durante sua viagem apostólica, no Palácio de Sandor, em Budapeste, Hungria. Em 28 de abril de 2023. Vatican Media/ÂHandout via REUTERS © VATICAN MEDIA / REUTERS

Texto por: RFI 2 min

No segundo dia de sua visita à Hungria, neste sábado (29), o papa Francisco se encontrou com refugiados e pediu para "erradicar os males da indiferença". Cerca de mil fiéis participaram de um evento com a presença do pontífice na igreja neogótica de St. Elisabeth, construída no final do século XIX, no coração de Budapeste.