Polônia confisca escola secundária russa em Varsóvia, Moscou promete reagir

A Polônia anunciou neste sábado (29) ter confiscado o prédio de uma escola secundária russa em Varsóvia. Um ato imediatamente qualificado como “ilegal” pela Rússia, que prometeu uma resposta rápida.

"Este edifício passará a pertencer à Câmara Municipal de Varsóvia", informou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores polonês, Lukasz Jasina.

A polícia polonesa fazia guarda do lado de fora do portão da escola, enquanto um caminhão com placa diplomática, estacionado na entrada, esperava para carregar vários itens retirados pela equipe técnica, conforme observou um fotógrafo da AFP no local.

O porta-voz do município permaneceu inacessível durante o sábado e nenhum comunicado de imprensa foi publicado. De acordo com a imprensa local, os russos deveriam deixar definitivamente o prédio até às 18h pelo horário local (15h de Brasília).

A escola secundária russa estava instalada em um prédio nacionalizado pelo Estado polonês, em 1945, e depois entregue pelos comunistas às autoridades russas, em 1953. De acordo com as autoridades da Polônia, esta operação havia sido realizada "sem base legal".

Não é a primeira vez que uma medida como essa é tomada. Há um ano, a prefeitura de Varsóvia recuperou um antigo local diplomático russo, objeto de uma disputa legal entre a Polônia e a Rússia. Apelidado pelos moradores de Varsóvia como "ninho de espiões", o local seria oferecido à Ucrânia, país que luta contra as forças russas. Os prédios confiscados à época tinham dez andares e haviam sido construídos na década de 1970, no sul da capital polonesa, e no passado foram usados ​ por diplomatas soviéticos, antes de ser ocupado pela embaixada russa.

Reação russa foi imediata

A Rússia protestou imediatamente. “É um ato ilegal, uma incursão em um local diplomático”, disse o embaixador russo em Varsóvia, Sergei Andreyev, em um vídeo divulgado pela agência de notícias estatal Ria Novosti.

"É claro que haverá uma reação", enfatizou, acrescentando que a Rússia retaliaria sob o "princípio da reciprocidade". “A escola continuará suas atividades em outras instalações da missão diplomática russa, garantiremos um bom fim de ano letivo para nossos filhos e a organização das provas”, acrescentou Sergei Andreyev.

O ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que “essas ações hostis das autoridades polonesas constituem uma violação flagrante da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961”. Um ato “tão ousado por Varsóvia, muito além da comunicação interestatal civilizada, não ficará sem nossa reação severa e as consequências para as autoridades polonesas”, alertou.

O porta-voz do ministério da Relações Exteriores polonês, Lukasz Jasina, disse à Reuters que a Rússia tinha o direito de protestar, mas que a Polônia estava agindo com respeito à lei. “Nossa opinião, confirmada pelos tribunais, é que esta propriedade pertence ao estado polonês e que a Rússia a apreendeu ilegalmente", concluiu.

