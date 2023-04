Pelo menos duas pessoas morrem em ataque de míssil ucraniano em vilarejo russo

Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque de míssil ucraniano em uma pequena cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional neste domingo (30).

Diversos mísseis ucranianos atingiram o vilarejo de Suzemka, localizado a cerca de 10 km da fronteira russo-ucraniana, afirmou Alexander Bogomaz, governador da região de Bryansk Oblast. "Devido ao ataque infligido por nacionalistas ucranianos, infelizmente dois civis foram mortos", publicou ele no Telegram.

"Um prédio residencial foi completamente destruído e outras duas casas foram parcialmente danificadas", ele acrescentou.

No sábado (29), a cidade de Nova Kakhovka, localizada na região de Kherson, no sul da Ucrânia, ficou sem eletricidade após "intensos" disparos de artilharia ucraniana, declararam autoridades locais instaladas pela Rússia.

"Em função dos intensos tiros de artilharia hoje [sábado], Nova Kakhovka ficou sem eletricidade", indicou em nota a administração militar e civil instalada pela Rússia nesta cidade que somava 45 mil habitantes antes do início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Uma nuvem de fumaça se forma após um suposto ataque de drone em Sebastopol, Crimeia, 29 de abril de 2023. REUTERS - STRINGER

Depósito de petróleo

Na Crimeia anexada por Moscou, um ataque de drone causou um grande incêndio no sábado em um depósito de petróleo, e cidades ocupadas foram bombardeadas, um dia depois de Kiev anunciar que seus preparativos para uma ofensiva estariam quase completos para retomar os cerca de 20% de território ucraniano hoje ocupados pelas forças russas.

O incêndio começou em um depósito de petróleo em Sebastopol, porto de origem da frota russa do Mar Negro na Crimeia, disseram autoridades locais. "O incêndio ocorre em um depósito de petróleo na baía de Kazatchia (...). De acordo com informações iniciais, foi causado por um ataque de drone", escreveu no Telegram o governador de Sebastopol, Mikhail Razvojayev, enfatizando que "não havia feridos".

Na sexta-feira (28), diversos ataques com mísseis de cruzeiro russos, os primeiros em grande escala desde o início de março, atingiram prédios de apartamentos, causando a morte de pelo menos 23 pessoas em Uman (centro), outras duas em Dnipro (centro-leste) e de um homem encontrado sob os escombros de sua casa na província de Kherson (sul).

(Com informações da AFP)

