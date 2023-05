Autoridades de vilarejo holandês descartam existência de tesouro nazista enterrado na região

Um funcionário do governo holandês usa um detector de metais em uma área escavada de Ommeren, em 1º de maio de 2023, na procura de um suposto "tesouro" nazista da Segunda Guerra Mundial.

Nenhum tesouro nazista está enterrado no solo de um vilarejo no leste da Holanda, disseram autoridades de Buren nesta terça-feira (2) após uma busca final. A recente publicação de um mapa desencadeou uma inesperada caça ao tesouro.

Os arquivos nacionais holandeses tinham revelado no início de janeiro um documento que indicava com uma cruz vermelha desenhada à mão o local onde soldados alemães teriam escondido um tesouro de valor estimado no equivalente atual a quase € 11 milhões, nunca encontrado.

Mas os arqueólogos que escavaram a região na segunda-feira (1°), após buscas infrutíferas já em 1947 e várias outras realizadas por amadores recentemente, não encontraram nada além de um aro de roda, uma árvore velha e uma bala de rifle.

“Presumimos que o tesouro tenha sido enterrado em Ommeren em alguma ocasião, mas já foi desenterrado”, disse à AFP Birgit van Aken-Quint, porta-voz do município de Buren, do qual faz parte o pacato vilarejo. A localidade foi invadida por caçadores de tesouro e a aventura fascinou a imaginação de muitos além das fronteiras holandesas.

Arqueólogos locais receberam permissão para escavar dois locais na segunda-feira, no terreno de uma empresa de frutas e próximo ao estacionamento de um museu regional, disse Van Aken-Quint.

Mas esta última busca não levou à imaginada descoberta de caixas de munições repletas de joias, pedras preciosas, moedas de ouro e caixas de música, mencionadas no depoimento de um soldado alemão publicado nos documentos de arquivo.

"Tesouro" pertence ao Estado

Se tivesse sido encontrado, o tesouro - supostamente saqueado após o bombardeio de um banco em Arnhem em 1944 e enterrado após a ofensiva dos aliados - deveria ter sido entregue ao Estado.

“Mas o aro, a velha árvore e a bala (…) foram levados pelo escritório arqueológico ou entregues ao município”, acrescentou a Sra. Van Aken-Quint.

O município espera agora encerrar o capítulo após o afluxo ao local de muitas pessoas armadas com detectores de metal, o que enfureceu alguns moradores e obrigou as autoridades a intervir.

Quinze pessoas receberam uma advertência desde o início de janeiro por tentarem escavar o solo sem permissão, disse Van Aken-Quint.

A proibição "permanece em vigor. Se as pessoas tentarem encontrar o tesouro, vamos aplicá-la", alertou.

(Com informações da AFP)

