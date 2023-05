Em Londres, Lula vai se reunir com Rishi Sunak e participar de recepção seleta em Buckingham

Em Londres, as bandeiras dos países que fazem parte do Commonwealth. AP - Kirsty Wigglesworth

Texto por: Vivian Oswald

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca no Reino Unido nesta sexta-feira (5) para uma visita oficial de dois dias. A chegada de Lula está prevista para 11 horas (7 horas no horário de Brasília) no aeroporto de Stansted, a 50 quilômetros do centro da capital. Ele e a primeira-dama, Janja, participam da coroação do rei Charles III. O evento acontece neste sábado (6) na Abadia de Westminster, no centro da capital, onde o monarca e a mulher, a rainha Camilla, serão ungidos pelo Arcebispo da Cantuária. Ao todo, foram convidadas 2.000 pessoas para cerimônia, que deve acontecer por volta das 11 horas de sábado no horário local.