Polícia de Barcelona investiga monitor de escola suspeito de assédio sexual contra crianças de 5 anos

Os policiais de Barcelona estão investigando o monitor da cantina do Liceu Francês por assédio sexual

A polícia de Barcelona investiga um auxiliar de cantina do Liceu Francês por suspeita de abusos sexuais contra crianças de cinco anos. O homem, de 33 anos, foi denunciado pelos pais de duas alunas matriculadas na educação infantil e está proibido pela justiça de se aproximar da escola.

Uma das meninas teria contado aos pais que o monitor da cantina levaria as crianças ao banheiro e as ensinava a se masturbar, segundo afirmou um dos denunciantes ao jornal espanhol El Pais.

As denúncias relatam com detalhes o comportamento predatório de um adulto que em repetidas ocasiões teria levado as crianças ao banheiro, pedido que se despissem, ensinado a se tocarem e também mostrado o seu pênis.

De acordo com a imprensa espanhola, o caso foi descoberto por uma das famílias, ao perceber ao longo de meses mudanças no comportamento da filha, que começou a comer compulsivamente, roer as unhas e dar outros sinais de nervosismo.

Em uma conversa com a filha, a mãe teria ouvido a história de um homem "de laranja" que a levava ao banheiro, como explica o periódico La Vanguardia.

A partir deste caso, uma segunda família, também de uma aluna de cinco anos, denunciou o monitor. Os parentes acreditam haver outras vítimas. A escola, em um bairro nobre de Barcelona, conta com 400 alunos entre três e cinco anos de idade.

O homem, que está afastado de suas funções, trabalha para uma empresa que presta serviços de alimentação na escola de educação infantil vinculada ao governo da França. Ele estava no Liceu Francês há mais de três anos.

A escola afirma ter colocado à disposição um serviço psicológico para as crianças e as famílias e diz estar ajudando nas investigações.

