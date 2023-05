Apesar de evento menor, coroação de Charles III deve custar dobro de cerimônia para Elizabeth II

Bandeiras comemorativas da coroação do Rei Carlos III são exibidas para venda em uma banca de rua, do lado de fora do Westminster Hall em Londres, quarta-feira, 3 de maio de 2023. AP - Emilio Morenatti

Texto por: RFI 2 min

Organizada em um momento de crise econômica no Reino Unido, a coroação de Charles III neste sábado (6) será um evento muito menor do que a luxuosa cerimônia feita para a consagração da rainha Elizabeth II em 1953. A coroação será mais curta e terá 1/4 dos convidados recebidos pela rainha há 70 anos. O custo, no entanto, deve superar em mais de 50 milhões de libras (R$ 300 milhões) a cerimônia anterior.