Britânicos podem esperar cerimônia de coroação mais moderna, destaca imprensa fracesa

Bandeiras comemorativas da coroação do Rei Charles III são exibidas perto do Westminster Hall, em Londres, quarta-feira, 3 de maio de 2023. AP - Emilio Morenatti

Texto por: Maria Paula Carvalho 3 min

Os jornais franceses desta sexta-feira (5) destacam a cerimônia de coroação do rei Charles III, 74 anos, que acontece no sábado (6) em Londres. O diário Le Parisien traz uma foto de capa inteira do monarca e uma longa edição de oito páginas detalhando a programação e as curiosidades deste grande dia para os britânicos.