Lula desembarca em Londres para coroação de Charles III; presidente se reúne com Sunak nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja chegaram nesta sexta-feira (5) a Londres para a coroação do rei Charles III. Na foto, o casal participa de cerimônia em Brasília no dia 4 de abril de 2023.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja desembarcaram na manhã desta sexta-feira (5) no aeroporto de Stansted, a 50 km do centro de Londres. O casal assiste no sábado (6) a cerimônia de coroação do rei Charles III, na abadia de Westminster.

Publicidade Leia mais

A comitiva brasileira ficará hospedada no hotel JW Marriot Grosvenor House, em frente ao célebre Hyde Park e a menos de dois quilômetros do Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca britânico.

Bom dia! Já em Londres, onde hoje me encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, @RishiSunak e participo da recepção oferecida pelo Rei Carlos III 🇧🇷🇬🇧



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/pGHa1F9j4Z — Lula (@LulaOficial) May 5, 2023

Nesta sexta-feira, às 16h, Lula será recebido pelo primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, na residência oficial do chefe de Governo, em 10 Downing Street.

Em seguida, Lula segue para o Palácio de Buckingham, onde participa da recepção oferecida pelo Rei Charles III para uma pequeno grupo de chefes de Estado e de Governo. Entre eles devem estar o francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen.

Cerimônia de coroação

No sábado, dia da coroação, Lula e Janja participam de um coquetel no Palácio de Buckingham, juntamente com outros convidados, pouco antes da cerimônia em Westminster, e de um segundo coquetel após a cerimônia.

A cerimônia na abadia de Westminster está marcada para começar às 11h. Cerca de 2 mil pessoas foram convidadas para assistir à consagração de Charles III, 70 anos depois da coroação de sua mãe, Elizabeth II.

O palácio britânico não divulgou uma lista com todos os nomes confirmados. O que se sabe é que, além de Lula, estarão também o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e os chefes de governo da Austrália e do Paquistão, além do presidente das Filipinas.

Da América Latina, em princípio, estarão apenas Lula e os presidentes da República Dominicana e do Paraguai.

O americano Joe Biden avisou por telefone a Charles III que não iria, mas será representado pela primeira-dama, Jill Biden. O país nunca enviou chefes de Estado para coroações no Reino Unido.

O presidente chinês, Xi Jinping, declinou do convite e está enviando em seu lugar o vice-presidente Han Zheng, ex-líder do Partido Comunista chinês para Hong King durante a repressão aos protestos pró-democracia de 2019.

Lula e Janja devem embarcar de volta ao Brasil às 19h de Londres.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro