Centenas de manifestantes protestam contra a monarquia em Londres; ONG critica prisões de ativistas

Ativistas do grupo antimonarquista Republic protestam no centro de Londres no trajeto do rei Charles III e da rainha Camilla em direção à Abadia de Westminster. Foto de 6 de maio de 2023.

Centenas de manifestantes republicanos foram às ruas do centro de Londres protestar contra a monarquia britânica neste sábado (6), dia da coroação do rei Charles III. Dezenas de ativistas foram detidos, o que a ONG Human Rights Watch (HRW) criticou como ação muito "preocupante" do governo britânico.

Publicidade Leia mais

A maior parte dos manifestantes, apoiadores do grupo Republic, se reuniu na região da Trafalgar Square, um dos pontos do trajeto feito pela carruagem que levou o rei Charles III e a rainha Camilla à Abadia de Westminster.

Nos cartazes, era possível ler mensagens como "Cidadãos, não súditos" e "Abolir a monarquia".

Os manifestantes foram recebidos por apoiadores da realeza aos gritos de "Deus salve o rei", frase símbolo da lealdade à monarquia.

A polícia britânica havia dito que teria "baixa tolerância" para iniciativas de perturbação da ordem durante a coroação do rei Charles III. E, na manhã deste sábado, deteve dezenas de manifestantes.

Em Londres, centenas de manifestantes protestaram contra a monarquia durante a cerimônia de coroação do rei Charles III neste sábado. Muitos ativistas republicanos carregavam cartazes com a frase "não é meu rei". 📹Amanda Morrow/RFI pic.twitter.com/YOJncP5Z7t — RFI Brasil (@RFI_Br) May 6, 2023

Prisões

Ao menos seis organizadores do grupo Republic foram presos, de acordo com um porta-voz dos ativistas. A polícia apreendeu centenas de cartazes amarelos com a frase "Not my King" ("Ele não é meu rei").

Entre os presos, estava o presidente do grupo Republic, Graham Smith.

Também foram detidos 19 manifestantes do grupo ambientalista Just Stop Oil. Eles pretendiam fazer um protesto durante a passagem da procissão do rei Charles III contra o uso de petróleo e gás no Reino Unido.

Polícia prende manifestante do grupo ambientalista Just Stop Oil, em Londres, antes da procissão do Rei em 6 de maio de 2023. AP - Ian McIlgorm

A polícia de Londres confirmou apenas sete prisões de pessoas "sob suspeita de delitos como conduta desordeira e conspiração para causar desordem pública nas proximidades da coroação".

Neste sábado, a ONG Human Rights Watch criticou as prisões. "Relatos de pessoas sendo presas por protestarem pacificamente contra a coroação são incrivelmente preocupantes. Isso é algo que se espera ver em Moscou, não em Londres", disse a diretora da organização no Reino Unido, Yasmine Ahmed, em um comunicado.

Segundo uma pesquisa recente do YouGov, a maioria dos britânicos (58%) ainda é a favor da manutenção da monarquia, mas essa opinião é minoritária entre os jovens. Apenas 32% dos britânicos de 18 a 24 anos são a favor da realeza, enquanto 38% deles querem um chefe de Estado eleito.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro