Em dia histórico, Charles III é coroado rei após 70 anos de espera

Foram sete décadas de espera para Charles III ser coroado rei neste sábado (6) em Londres. Neste dia histórico, uma multidão se reuniu no centro da capital inglesa para celebrar o evento.

Com informações de Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

De maneira pontual, às 10h20 (horário local), o rei, de 74 anos, e a rainha, de 75, deixaram o Palácio de Buckingham dentro de uma carruagem moderna a caminho da Abadia de Westminster.

A procissão de menos de dois quilômetros foi acompanhada por milhares de administradores, que enfrentavam a chuva londrina, para ver a passagem do casal real.

O rei Charles III e a rainha Camilla, dentro da carruagem usada no Jubileu de Diamante de Elizabeth II REUTERS - HANNAH MCKAY

"Estamos muito entusiasmados, muito orgulhosos de sermos britânicos", disse Phyllis Taylor, 60 anos, que viajou da Escócia para Londres com o marido para "esta ocasião muito especial".

Quem não conseguiu lugar para ver a passagem da carruagem era encaminhada pelos policiais aos parques de Londres, onde telões transmitem a cerimônia.

Admiradores da família real acompanham a cerimônia de coroação debaixo de chuva pelo telão instalado no Hyde Park, em Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023. AP - Emilio Morenatti

No trajeto, o casal real passou por cartazes do grupo antimonárquico "Republic", com a frase "Not my king" (Ele não é meu rei). Ativistas foram detidos quando se preparavam para protestar. Cerca de 20 membros do grupo ecologista "Just Stop Oil" também foram detidos e algemados na mesma área.

Por volta das 11h (horário local), o casal real chegou na Abadia de Westminster para o início de uma cerimônia religiosa de duas horas.

Chefes de Estado acompanham cerimônia

Charles III e Camilla entraram de maneira solene, vestidos com as capas cerimoniais, no templo para a coroação, oito meses após a morte de Elizabeth II.

Cerca de 2.300 convidados acompanharam o ritual milenar de coroação do rei britânico. Entre eles, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, os reis Felipe VI e Letizia da Espanha, e o presidente francês, Emmanuel Macron, além de centenas de representantes da sociedade civil britânica.

Os principais membros da família real estavam presentes. Como esperado, Harry, o filho mais novo de Charles, compareceu à coroação sem sua mulher, Meghan Markle, e seus filhos.

Na primeira fila, da esquerda para a direita, o príncipe William, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, Kate, princesa de Gales, o príncipe Edward e Sophie, duquesa de Edimburgo, e o príncipe Harry, na terceira fila à direita, participam da cerimônia de coroação do rei britânico Charles III na Abadia de Westminster, em Londres, em 6 de maio de 2023. AP - Aaron Chown

Embora o Palácio de Buckingham tenha anunciado uma cerimônia mais moderna e simples que a da rainha Elizabeth II, em um momento de grave crise pelo aumento do custo de vida, o evento segue um ritual pomposo único entre as monarquias europeias.

São utilizadas três coroas cravejadas de diamantes e pedras preciosas, diversos trajes bordados em ouro que o rei usa em diferentes fases da cerimônia e três cetros.

A imprensa britânica estima que os custos da coroação fiquem por volta de 100 milhões de libras (R$ 620 milhões), o que seria o dobro do valor gasto com a coroação de Elizabeth II – 1,5 milhão de libras na época, o equivalente a 50 milhões atuais. O aumento das despesas se deve em grande parte aos gastos com o esquema de segurança.

Ao final da cerimônia, o rei e a rainha voltam ao Palácio de Buckingham com a família real, de onde acenarão para a multidão.

