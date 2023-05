Itália: Maquiado e ainda hospitalizado, Berlusconi faz aparição surpresa em vídeo

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi enviou uma mensagem de vídeo ao seu partido Forza Italia neste sábado (6), dizendo que estava pronto para voltar ao trabalho. Esta é sua primeira aparição desde que foi hospitalizado há um mês.

"Eu nunca parei, nem mesmo nas últimas semanas. Tenho trabalhado na nova estrutura do partido e estou pronto para voltar e pronto para voltar a trabalhar com vocês e travar nossas batalhas pela liberdade com vocês", disse ele.

Vestido com camisa e terno azuis, e com muita maquiagem, Silvio Berlusconi, de 86 anos, apareceu no vídeo sentado em uma mesa com escrivaninha, com as bandeiras italiana e europeia atrás dele. Ao seu lado, um cartaz de seu partido político, o Forza Italia.

De acordo com o jornal La Repubblica, Silvio Berlusconi gravou a mensagem de seu quarto de hospital, depois que médicos e parentes impediram sua liberação por medo de que ele tentasse participar pessoalmente dos dois dias de convenção do Forza Italia em Milão.

Leucemia

O empresário foi hospitalizado em 5 de abril e ficou em terapia intensiva por quase duas semanas, devido a uma infecção pulmonar ligada à leucemia crônica. Ele recebeu alta da UTI em 16 de abril, e seu estado de saúde é estável.

"Nas últimas semanas, senti o carinho (...) de tantas pessoas, inclusive dos meus adversários políticos, e agradeço a eles, é claro, mas foi o carinho de vocês, foi o abraço de vocês que me ajudou a superar uma pneumonia realmente perigosa", disse ele.

Durante cerca de 20 minutos, Berlusconi relembrou longamente sua decisão de abandonar a administração de seu império empresarial há 30 anos para entrar na política e "salvar a Itália do comunismo".

"Somos o pilar essencial e leal desta maioria, somos a espinha dorsal deste governo", disse ele, referindo-se à administração de extrema direita da atual presidente do Conselho, Giorgia Meloni.

