Multidão se reúne para coroação do rei Charles III; seis antimonarquistas foram presos

Multidão aguarda a procissão real nas proximidades do Parlamento Britânico, horas antes da coroação do rei Charles III em Londres. 6 de maio de 2023

Na contagem regressiva para a primeira coroação no Reino Unido em 70 anos, milhares de pessoas ocupam as ruas da capital britânica. A previsão de chuva não parece ter sido suficiente para afastar as multidões. Todos tentam um ângulo que permita assistir a passagem da carruagem real a caminho da Abadia de Westminster, onde Charles III e a mulher, Camilla, serão coroados.

Publicidade Leia mais

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

Milhares de pessoas já estão esperando o cortejo real passar pelo Mall, a principal avenida que leva ao Palácio de Buckingham. Entre elas, muitos turistas estrangeiros, alguns dos quais gastaram milhares de reais para acompanhar esse dia histórico.

Muita gente recebeu guarda-chuvas dos policiais, que também posam para fotos com turistas.

Policiais desfilam na área em que acontecerá a procissão do rei Charles III até a Abadia de Westminster. Cerca de 11 mil agentes de segurança estão mobilizados para a cerimônia, neste 6 de maio de 2023 AP - Jon Super

A segurança foi reforçada com a presença de efetivo de 11 mil soldados, que se preparam para monitorar protestos antimonarquia. Por volta das 9h30 (horário de Londres), seis manifestantes já haviam sido presos.

O rei Charles III deixará o Palácio de Buckingham por volta das 10h20 (horário de Londres) ao lado da rainha Camilla dentro de uma carruagem moderna, usada por Elizabeth II durante a comemoração de seu Jubileu, para a Procissão do Rei, que os levará até a Abadia de Westminster.

Na abadia, cerca de 2.300 convidados da realeza, entre eles o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, assistirão a cerimônia de coroação.

Em uma cerimônia religiosa anglicana de duas horas, o rei Charles III será aclamado, fará um juramento sobre a Bíblia, será ungido e coroado. O rei Charles receberá a coroa de São Eduardo, peça de mais de dois quilos cravejada de diamantes, além de um cetro com a "Estrela da África", o maior diamante do mundo, e um segundo cetro com um pombo que representa sua liderança espiritual do povo britânico.

Por volta das 13h (horário local), o rei e a rainha deixam seus tronos e trocarão de coroas para a segunda procissão, em direção ao Palácio de Buckingham.

Ao final do dia, o rei e a rainha aparecerão na sacada do Palácio de Buckingham para acenar para a população com integrantes da família real. Existe grande expectativa sobre quem estará incluído nesta que será uma das imagens mais emblemáticas do dia.

Manifestantes carregam cartazes antimonarquistas em meio à multidão, na região de Trafalgar Square. Os protestos foram autorizados pela polícia, desde que não atrapalhem a cerimônia de coroação do rei Charles III, neste sábado, 6 de maio de 2023. AP - Piroschka van de Wouw

Protestos começaram cedo

Desde cedo, manifestantes antimonarquistas se reúnem na região de Trafalgar Square para protestar contra a monarquia. Por volta das 9h30 (horário local), seis ativistas haviam sido presos.

De acordo com um porta-voz do grupo Republic, a polícia apreendeu também centenas de cartazes com a frase "Not my King" (Ele não é meu rei).

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro