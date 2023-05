Festas de rua e show no Castelo de Windsor celebram coroação de Charles III e Camilla

Pessoas participam do Coronation Big Lunch (Grande Almoço da Coroação) no Regent's Park, em Londres, no domingo, 7 de maio de 2023. (Jordan Pettitt/PA via AP)

Milhares de festas de rua acontecem neste domingo (7) em todo o Reino Unido para celebrar a coroação do rei Charles III e da rainha Camilla. Membros da família real devem participar dos tradicionais "Big Lunches", os almoços comunitários, em geral ao ar livre. Se o tempo não deu trégua no sábado (6), a previsão para hoje é de sol, com temperatura de até 21 graus, a mais alta do ano.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

De acordo com dados da polícia britânica, 6.500 eventos foram registrados para celebrar a coroação dos mocarcas britânicos, realizada ontem sob chuva na Abadia de Westminster, em Londres. Para as refeições coletivas entre amigos, familiares e vizinhos, os britânicos são incentivados a preparar uma torta de espinafre, cuja receita foi publicada no site da família real.

O rei Charles III escolheu esta iguaria à base de folhas, ao invés de um prato de proteína animal, em respeito à necessidade de se diminuir o consumo de carnes nas refeições, devido ao impacto da produção pecuária no aquecimento global. A torta comemorativa da coroação confirma o ativismo do rei pela preservação do meio ambiente. Há décadas o filho de Elizabeth II lidera iniciativas de combate ao aquecimento global.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o rei Charles III lhe pediu para que o Brasil cuidasse da Floresta Amazônica no encontro que tiveram, na sexta-feira (5). Durante a estadia de Lula, em Londres, o governo britânico anunciou que pretende contribuir para o Fundo Amazônia.

Shows em Windsor

A partir das 20h no horário local, 16h de Brasília, terão início os shows da comemoração nos arredores do Castelo de Windor, a 50 quilômetros de Londres, uma das residências reais. Estarão no palco Katy Perry, Lionel Richie, Olly Murs, Take That e Paloma Faith. Também se apresentam The Royal Ballet, The Royal Opera House, the Royal Shakespeare Company, The Royal College of Musice The Royal College of Art.

Desde cedo, as pessoas já disputam lugar na fila para os shows. Charles III e Camilla passam o dia em Windsor, onde recebem convidados em uma festa privada.

Ainda para festejar a coroação neste feriado prolongado, os tradicionais pubs britânicos tiveram autorização para fechar duas horas mais tarde do que o habitual. O setor, um dos mais afetados da economia durante a pandemia do coronavírus, espera vender pelo menos 50% mais entre pints (as típicas medidas britânicas de 568 ml de cerveja), tira-gostos e refeições até segunda-feira.

Até o dia de 10 de maio, o aeroporto de Heathrow, em Londres, resolveu distribuir cerca de 12.000 etiquetas de bagagem comemorativas para os passageiros que embarcarem a partir de um dos seus terminais.

