"Rússia será derrotada como foi o nazismo", declara presidente ucraniano

Em discurso nesta segunda-feira (8) em Kiev, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que "a Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945". A data marca a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Todo o antigo mal que a Rússia moderna está trazendo de volta será derrotado assim como o nazismo foi derrotado", declarou Zelensky em um discurso divulgado em suas redes sociais, pouco depois de um novo ataque russo contra Kiev.

Mais de 30 drones foram derrubados quando sobrevoavam a capital ucraniana.

"Assim como destruímos o mal juntos naquela época, agora estamos destruindo um mal similar juntos", disse.

"Este mal, embora hoje seja diferente, tem o mesmo objetivo: a servidão ou a destruição", acrescentou o presidente ucraniano.

Zelensky pronunciou o discurso por ocasião das celebrações de 8 de maio e na véspera de um grande desfile miliar em Moscou.

"Venceremos!", prometeu no discurso de quase 10 minutos, filmado diante de um imponente memorial da Segunda Guerra Mundial.

"Nunca esqueceremos a contribuição do povo ucraniano para a vitória contra o nazismo. E não vamos permitir que ninguém minta e diga que a vitória nesta guerra poderia ter acontecido sem a participação de outro país ou povo", afirmou.

Zelensky acusou o Kremlin de "agressão e anexação, ocupação e deportação, massacre e tortura, bombardeio de cidades e incêndio de localidades".

"Não vamos perder o que conquistamos, vamos recuperar tudo que foi capturado pelo inimigo", completou.

A Ucrânia afirmou que está finalizando os preparativos para uma grande contraofensiva, para recuperar os territórios ocupados por Moscou no leste e sul do país, assim como a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Novos ataques

O discurso ocorreu horas depois que as forças ucranianas disseram ter derrubado 35 drones lançados pela Rússia em um ataque que deixou cinco pessoas feridas em Kiev.

Jornalistas da AFP no local após o ataque viram um apartamento destruído no distrito de Svyatoshynsky, na capital. Vadym, um morador do bairro de 47 anos, disse que ouviu sirenes de ataque aéreo e o tremor do prédio vizinho quando os destroços de drones caíram.

"Estamos em guerra há um ano. É sempre assustador. Não tão assustador quanto na linha de frente. Mas é claro que é assustador. Terrível para as crianças", disse à AFP.

Na região sul de Odessa, autoridades disseram que um ataque russo atingiu um armazém, deixando um morto e vários feridos.

Na região leste de Donetsk, a Ucrânia disse que as forças russas haviam implantado munições de fósforo em Bakhmut, o epicentro dos combates por vários meses.

O Dia da Vitória, um evento importante no calendário político russo sob o presidente Vladimir Putin, está acontecendo apesar de uma série de recentes ataques de sabotagem no país.

Eventos em várias cidades russas foram cancelados por questões de segurança, bem como em centros controlados por forças russas na península anexada da Crimeia.

