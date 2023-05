Com Ucrânia como pano de fundo, Putin celebra “Dia da Vitória” em Moscou

Participantes, incluindo o presidente russo Vladimir Putin, assistem a um desfile militar no Dia da Vitória, que marca o 78º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, na Praça Vermelha, no centro de Moscou, Rússia, em 9 de maio de 2023.

Sob alta segurança, Moscou foi palco na manhã de terça-feira (9) do tradicional desfile militar do chamado "Dia da Vitória", data em que a Rússia comemora o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, exaltando a participação das tropas soviéticas da derrota da Alemanha nazista.

Publicidade Leia mais

Pelo segundo ano consecutivo, a guerra na Ucrânia é pano de fundo das comemorações, com a participação de cerca de 10 mil militares na Praça Vermelha.

Em discurso, Putin declarou que “uma guerra de verdade foi declarada contra a Pátria mãe novamente” e prometeu a vitória na ex-república soviética. O presidente russo também afirmou que o povo ucraniano se tornou "refém de um golpe de Estado" e das ambições do Ocidente.

Além disso, Putin acusou as elites ocidentais de alimentar a "russofobia" e expandir um nacionalismo agressivo. No entanto, o presidente russo não evocou os desafios atuais de suas tropas, diante de uma grande ofensiva que prepara a Ucrânia.

"Nada é mais importante agora que a tarefa militar de vocês. A segurança do país depende, hoje, de vocês. O futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês", declarou aos soldados, incluindo centenas que participaram na ofensiva na Ucrânia. "Cumpram suas missões militares com honra, combatam pela Rússia", acrescentou, antes de clamar: "Pela Rússia, por nossas corajosas Forças Armadas, pela vitória!"

O presidente russo, Vladimir Putin, pronuncia seu discurso durante o desfile militar do Dia da Vitória que comemora o 78º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial na Praça Vermelha, em Moscou, em 9 de maio de 2023. AP - Gavriil Grigorov

Putin também criticou as "elites ocidentais globalizadas", acusadas de levar os povos a confrontos e de "provocar conflitos sangrentos".

"O objetivo deles, e não há nada de novo aqui, é conseguir o colapso e a destruição de nosso país", disse o presidente russo, que justifica ofensiva contra a Ucrânia como uma medida para defender a Rússia diante de uma suposta agressão ocidental.

Após o breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha da Moscou, com bandeiras russas e soviéticas.

Pessoas assistem a um desfile militar durante as comemorações do Dia da Vitória, que marca o 78º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, em Vladivostok, Rússia, em 9 de maio de 2023 REUTERS - TATIANA MEEL

Festividades contidas

“Houve cancelamentos de comemorações em várias cidades, nas regiões que estão perto da Ucrânia, na Crimeia anexada, mas também em outras regiões mais ao leste”, explica Andrei Kozovoi, professor de História soviética na Universidade de Lille, em entrevista à RFI.

“Em Moscou, o desfile foi mantido, mas a tradicional recepção no Kremlin foi cancelada”, acrescenta Kozovi. “Sabemos que Putin está muito preocupado com o risco de um ataque contra ele. No caso recente dos drones que teriam ameaçado o Kremlin, não está claro quem estava por trás disso. O Kremlin, é claro, responsabilizou a Ucrânia. Então, esse foi um desfile sob alta vigilância, ainda mais do que o normal. Um desfile em que qualquer menção de triunfo na guerra na Ucrânia, ainda mais do que no ano passado, não seria bem-vinda. Agora, ninguém acredita que uma vitória esmagadora seja possível do lado russo.”

O discurso de Putin aconteceu horas após fortes estrondos ecoarem sobre Kiev, com a interceptação de mísseis russos pelas forças de defesa da Ucrânia, que afirmam terem derrubado 23 de 25 foguetes lançados durante a última madrugada.

(com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro